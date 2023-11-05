Вилучення та незабитий пенальті: "Ворскла" не подужала аутсайдера УПЛ у "калюжній зарубі"

Командам довелося грати за дуже складних погодних умов.

"Минай" зіграв унічию з "Ворсклою" в матчі 13-го туру української Прем'єр-ліги (УПЛ). Поєдинок на "Минай-Арені" закінчився з рахунком 0:0 .

Через сильну зливу газон стадіону серйозно постраждав, тому футболісти були змушені грати буквально в калюжах, де неодноразово застрягав м'яч.

Розв'язка зустрічі стала драматичною. Після перегляду відеоповтору головний арбітр призначив пенальті у ворота закарпатців за гру рукою у штрафному майданчику і водночас показав червону картку гравцю полтавців Олександру Скляру за фол у попередньому епізоді.

Однак команда Віктора Скрипника своїм шансом не скористалася. Руслан Степанюк з 11-метрової позначки пробив повз ліву стійку. Таким чином, гра завершилася нічийним разультатом.

Після цього матчу "Ворскла" (15 очок) посідає дев'яте місце в УПЛ. "Минай" з 6 балами замикає турнірну таблицю.

У наступному турі полтавський клуб 11 листопада на виїзді зіграє проти "Оболоні", а підопічні Володимира Шарана днем раніше в гостях зустрінуться з "Колосом".

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