Вилучення та пенальті: "Баварія" програла "Лаціо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів (відео)

"Баварія" зазнала поразки від "Лаціо" в першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Поєдинок на "Стадіо Олімпіко" в Римі завершився з рахунком 1:0 .

Незважаючи на суттєву перевагу у володінні м'ячем, мюнхенський клуб так і не зумів створити нічого небезпечного біля воріт суперника. А ось римляни своїм шансом скористалися – на 67-й хвилині Дайот Упамекано наступив на ногу суперника у власному штрафному, за що арбітр призначив пенальті й показав пряму червону картку захиснику "Баварії".

Вирок холоднокровно реалізував Чіро Іммобіле, низом пробивши з 11-метрової позначки у правий кут.

Огляд матчу "Лаціо" – "Баварія"

Матч-відповідь між "Баварією" та "Лаціо" відбудеться 5 березня в Мюнхені.

Нагадаємо, жеребкування 1/4 та 1/2 фіналу Ліги чемпіонів заплановане на 15 березня.

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