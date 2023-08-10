Вилучення у суперника не допомогло: "Дніпро-1" розгромно програв "Славії" у відборі Ліги Європи

"Дніпро-1" розгромно поступився празькій "Славії" в першому матчі 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи. Зустріч на "Еден Арені" у чеській столиці завершилася з рахунком 3:0 .

Господарі дуже швидко відкрили рахунок у поєдинку. На 5-й хвилині Іван Шранц замкнув простріл з правого флангу від Лукаша Масопуста.

Ближче до закінчення першого тайму "Славія" подвоїла свою перевагу. На 37-й хвилині після подачі з кутового Мік ван Бюрен перевів м'яч на дальню стійку, де Шранц відправив його у ворота.

На старті другого тайму м'яч втретє опинився у воротах "Дніпра-1". На 51-й хвилині Вацлав Юречка злету забив ударом у дальній кут, але арбітр не зарахував гол, зафіксувавши офсайд.

На 59-й хвилині чеський клуб несподівано залишився в меншості – захисник "Славії" Іго Огбу в центрі поля влучив ногою у груди хавбеку дніпрян Олексію Гуцуляку, за що отримав пряму червону картку.

Однак чисельною перевагою команда Олександра Кучера не скористалася. А ось "Славія" у меншості змогла забити третій м'яч – Конрад Валлем на 81-й хвилині пробив під поперечину, зробивши рахунок гри розгромним.

Матч-відповідь між "Дніпром-1" і "Славією" заплановано на 17 серпня у словацькому місті Кошице.

Переможець цього протистояння в раунді плейоф відбору Ліги Європи позмагається за вихід до групового етапу з ще одним українським клубом – луганською "Зорею".

Той, хто програє в дуелі "Славія" – "Дніпро-1", в плейоф кваліфікації Ліги конференцій зустрінеться з переможцем пари "Лех" (Польща) – "Спартак" Трнава (Словаччина).

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