Вилучення, відбитий пенальті, гол у ворота колишнього клубу: "Динамо" у божевільному матчі Ліги чемпіонів перемогло "Фенербахче" (відео)

Основний час поєдинку на стадіоні "Шюкрю Сараджоглу" у Стамбулі завершився з рахунком 1:1, а в овертаймі кияни забили переможний гол. Оскільки перший матч між "біло-синіми" та "жовтими канарками" завершився нульовою нічиєю, то до третього раунду кваліфікації ЛЧ вийшов саме український клуб.

Перший тайм минув за домінування турецької команди, яка неодноразово загрожувала воротам Георгія Бущана. Уже на другій хвилині зустрічі Джошуа Кінг міг виводити господарів уперед, але йому забракло точності.

На 10-й хвилині турки таки відправили м'яч у ворота "Динамо", але зробили це з порушенням правил - Кінг забив з передачі Еннера Валенсії, але останній перед цим сфолив проти Іллі Забарного. Арбітр зафіксував фол і взяття воріт не зарахував.

До перерви "біло-сині" зуміли впоратися зі складним завданням і втримали свої ворота на замку. А на початку другої половини зустрічі стався один із ключових моментів поєдинку. На 53-й хвилині Ісмаїл Юксек у підкаті збив Віталія Буяльського в центрі поля і отримав другу жовту картку, яка перетворилася на червону.

"Динамо" швидко скористалося чисельною більшістю. На 57-й хвилині Віктор Циганков знайшов передачею Томаша Кендзьору, той прострілив з флангу, а Віталій Буяльський пробив повз голкіпера.

Після пропущеного м'яча турки ще більшими силами пішли в атаку та здобули право на пенальті. На 69-й хвилині Денис Попов сфолив проти Валенсії у штрафному майданчику. Однак Бущан став рятівником "Динамо" та відбив потужний удар Валенсії з 11-метрової позначки.

На жаль, втримати переможний рахунок "біло-синім" не вдалося. На 89-й хвилині успіх "жовтим канаркам" принесла подача з кутового. Бущан невдало зіграв на виході, після чого Аттіла Салай головою відправив м'яч у сітку.

Доля протистояння вирішилася в овертаймі. На 114-й хвилині Олександр Караваєв забив у ворота свого колишнього клубу, на дальній стійці замкнувши передачу Вівчаренка!

Таким чином, "Динамо" вийшло до третього кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів, де зустрінеться з австрійським "Штурмом".

з австрійським "Штурмом". Своєю чергою, "Фенербахче" потрапило до третього відбіркового раунду Ліги Європи, в якому зіграє проти чеського "Словацко".

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