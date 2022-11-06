Вилучення воротаря, гол Бейла на 128-й хвилині та серія пенальті: у голівудському стилі визначився чемпіон МЛС (відео)

Просто неймовірно завершився сезон чемпіонату США з футболу. У фіналі плейоф зійшлися "Лос-Анджелес", за який виступають зірковий нападник Гарет Бейл з колишнім захисником "Ювентуса" Джорджо К'єлліні, та "Філадельфія Юніон".

Основний час зустрічі завершився з рахунком 2:2, тож команди продовжили з'ясовувати стосунки в овертаймах. Там і відбулося все найцікавіше. На 116-й хвилині арбітр вилучив з поля голкіпера "Лос-Анджелеса" Максима Крепо, а на 120+4-й хвилині "Філадельфія" забила третій м'яч.

Здавалося, що доля чемпіонства остаточно вирішена, але це був ще далеко не кінець. На 120+8-й хвилині (загалом арбітр компенсував дев'ять хвилин – прим.) Бейл, який вийшов на заміну, замкнув подачу з флангу ударом головою та перевів гру до серії пенальті.

Старання ексфорварда мадридського "Реала" не були даремними. "Лос-Анджелес" переміг у серії 11-метрових з рахунком 3:0 та вперше у своїй історію здобув чемпіонський трофей.

Відеоогляд фіналу МЛС Лос-Анджелес – Філадельфія Юніон

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