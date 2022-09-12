Вилучили голкіпера: "Минай" у меншості втримав першу перемогу в нинішній кампанії УПЛ

У понеділок, 12 вересня, в рамках 4-го туру української Прем'єр-ліги зустрічалися "Інгулець" та "Минай".

Поєдинок 4-го туру УПЛ на стадіоні "Інгулець" в селищі Петрове завершився поразкою господарів з рахунком 1:2 .

Закарпатці вийшли вперед на 18-й хвилині - Єгор Твердохліб відзначився з передачі Олексія Хахльова.

У другому таймі гості збільшили свою перевагу. На 60-й хвилині Хахльов до свого асисту додав гол, результативний пас на нього віддав Ігор Гончар.

На 88-й хвилині "Минай" залишився в меншості - воротар клубу Олександр Бандура зіграв руками за межами штрафного майданчика, намагаючись перехопити дальнє закидання суперників. Арбітр покарав голкіпера прямою червоною карткою.

У компенсований час петровці скоротили відставання в рахунку зусиллями Олександра Козака, але уникнути поразки їм вже не вдалося.

Таким чином, "Минай" здобув першу перемогу в поточному сезоні УПЛ. "Інгулець" зазнав другої поразки у нинішній кампанії.

"Минай" з 4 очками піднявся на 9-те місце турнірної таблиці, закарпатці також мають поєдинок у запасі. "Інгулець" з 2 балами посідає 12-ту позицію.

У п'ятому турі "Минай" зіграє з "Динамо", а "Інгулець" зустрінеться з "Ворсклою". Базова дата матчів - 1 жовтня.

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