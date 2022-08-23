Вилучили тренера-воїна ЗСУ: "Кривбас" зазнав поразки в першому матчі після повернення до УПЛ (відео)

Зустріч 1-го туру УПЛ на стадіоні "Колос" у Ковалівці завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0 .

Вирішальний м'яч у цьому матчі було забито на 36-й хвилині. Його автором став захисник ковалівського клубу Роман Гончаренко.

Зазначимо, що поєдинок вийшов надзвичайно емоційним. Наприкінці другого тайму нерви здали у головного тренера криворізької команди Юрія Вернидуба. Іменитий фахівець отримав червону картку за те, що емоційно висловлював невдоволення роботою суддів. Після свого вилучення тренер навіть показово замахнувся рукою на бокового арбітра зустрічі.

Для Вернидуба це був перший офіційний поєдинок на чолі "Кривбасу". Влітку він очолив криворізький клуб, який повернувся до УПЛ після тривалої перерви, та тепер поєднуватиме службу в ЗСУ з тренерською роботою.

Огляд матчу

У наступному турі "Колос" 28 серпня прийматиме "Рух", а "Кривбас" у той же день проведе виїзну гру з "Шахтарем".

Нагадаємо, в матчі-відкритті УПЛ-2022/23 "Шахтар" не зумів переграти "Металіст 1925".

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