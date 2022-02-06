Вилучили за 9 хвилин: український футболіст "Шахтаря" жахливо дебютував у Чемпіонаті Франції

Вилучили за 9 хвилин: український футболіст "Шахтаря" жахливо дебютував у Чемпіонаті Франції

Данило Ігнатенко невдало розпочав виступи за титулований французький клуб.

Півзахисник донецького "Шахтаря" Данило Ігнатенко, який на правах оренди перейшов до французького "Бордо", дебютував за нову команду в матчі 23-го туру Ліги 1 з "Реймсом".

24-річний український футболіст вийшов на поле на 63-й хвилині замість півзахисника Франсержіо, коли жирондинці поступадися з рахунком 0:4. Проте всього через 9 хвилин після своєї появи Данило отримав пряму червону картку за жорсткий підкат.

Поєдинок завершився розгромною поразкою "Бордо" з рахунком 0:5.

"Бордо" наразі посідає 19-ту сходинку в Чемпіонаті Франції, набравши 20 очок після 23 турів. "Реймс" із 27 балами розташувався на 14-й позиції.

Додамо, що "Бордо" є шестиразовим чемпіоном Франції, чотириразовим переможцем Кубка Франції, триразовим володарем Суперкубка країни і Кубка французької ліги.

Ігнатенко є вихованцем запорізького "Металурга". У 2016 році він підписав контракт із "Шахтарем", проте за "гірників" не зіграв жодного матчу. Данило на правах оренди грав за "Маріуполь" та угорський "Ференцварош".

Від жовтня 2020 року Ігнатенко на правах оренди захищав кольори "Дніпра-1". У першій частині нинішньому сезону хавбек забив три голи у 15 матчах за команду Ігора Йовічевича.

Ігнатенко виступатиме за жирондинців на правах оренди до кінця поточного сезону. Також французька команда буде мати можливість викупити гравця.

Раніше повідомлялося, що новий клуб Ігнатенка розірвав контракт із титульним спонсором через глузування в соцмережах.

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