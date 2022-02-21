Вільяреал - Ювентус: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

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У вівторок, 22 лютого , іспанський "Вільяреал" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме вдома італійський "Ювентус".

Зазначимо, що поєдинок відбудеться на домашній арені "жовтої субмарини", початок гри - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Матч-відповідь команди проведуть 16 березня в Турині.