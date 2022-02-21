Вільяреал - Ювентус: онлайн-трансляція матчу плейоф Ліги чемпіонів

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У вівторок, 22 лютого, іспанський "Вільяреал" у рамках першого матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів прийме вдома італійський "Ювентус".
Зазначимо, що поєдинок відбудеться на домашній арені "жовтої субмарини", початок гри - о 22:00 за київським часом. ТСН Проспорт проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.
Матч-відповідь команди проведуть 16 березня в Турині.
- "Жовта субмарина" фінішувала в групі другою, лідерство виборов англійський "Манчестер Юнайтед". Позаду залишилися італійська "Аталанта" українця Руслана Малиновського та швейцарський "Янг Бойз";
- Туринці, своєю чергою, виграли квартет у англійського "Челсі", російського "Зеніта" та шведського "Мальме".