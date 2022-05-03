Вільярреал - Ліверпуль: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

Вільярреал - Ліверпуль: де дивитися та ставки букмекерів на матч 1/2 фіналу Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 травня, іспанский "Вільярреал" прийме англійський "Ліверпуль" у поєдинку-відповіді півфінальної стадії Ліги чемпіонів.

Перша частина двоматчевої дуелі 1/2 фіналу Ліги чемпіонів між "мерсисайдцями" і "Жовтою субмариною", яка відбулася тиждень тому в Англії, завершилася перемогою команди Юргена Клоппа - 2:0.

Проте саме за підсумками другого поєдинку стане відомо, хто потрапить до фіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Початок матчу на арені "Естадіо-де-ла-Сераміка" - о 22:00 за київським часом.

Де дивитися матч Вільярреал - Ліверпуль

На території України поєдинок у прямій трансляції покаже відеосервіс MEGOGO.

Прогнози букмекерів на матч Вільярреал - Ліверпуль

Як і перед першим матчем, фаворитом другої зустрічі півфіналу Ліги чемпіонів є мерсисайдський клуб. На перемогу "червоних" приймаються ставки з коефіцієнтом 1,77. Нічия - 3,95. Перемога підопічних Унаї Емері - 4,65.

Букмекери не сумніваються, що команда Юргена Клоппа вийде до фіналу - коефіцієнт на це становить 1,03. Вихід до вирішального матчу турніру іспанського колективу стане величезною сенсацією - 15,50.

Нагадаємо, УЄФА скасував правило виїзного голу у всіх клубних турнірах, починаючи від сезону 2021/22.

В іншому півфінальному протистоянні змагаються "Манчестер Сіті" та мадридський "Реал". У першому матчі в Манчестері "городяни" перемогли - 4:3. Поєдинок у відповідь відбудеться в середу, 4 травня, на "Сантьяго Барнабеу".

Фінал цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів запланований на 28 травня в Парижі. Вирішальний матч турніру було перенесено із Санкт-Петербурга через повномасштабну війну, яку Росія розв'язала проти України.

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