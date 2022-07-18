Вимагає 50 мільйонів євро компенсації: "Шахтар" подає позов до CAS через нове трансферне правило ФІФА

Донецький "Шахтар" готується до судового процесу проти ФІФА. "Гірники" вимагають відшкодувати збитки в розмірі 50 млн євро, які були завдані клубу внаслідок ухвалення рішення про опцію призупинення контрактів легіонерів в односторонньому порядку.

Донецький "Шахтар" подає позов проти ФІФА у Спортивний арбітражний суд (CAS) через правило, яке дозволяє легіонерам з УПЛ в односторонньому порядку призупиняти контракти зі своїми роботодавцями та ухвалювати подальші кар'єрні рішення без виплати компенсації.

Як повідомляє видання The Athletic, "гірники" вимагають ФІФА відшкодувати збитки в розмірі 50 млн євро внаслідок дій організації, в результаті яких зірвалися угоди щодо трансферів декількох легіонерів "Шахтаря".

Зазначимо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну ФІФА вирішила запровадити особливе трансферне правило для іноземних гравців з УПЛ, а також чемпіонату Росії. Цим футболістам дозволили в односторонньому порядку призупинити контракти зі своїми клубами до червня 2022 року. У червні ФІФА продовжила термін дії правила ще на рік - до червня 2023-го.

Генеральний директор "Шахтаря" Сергій Палкін розповів, що протягом 48 годин після ухвалення ФІФА нового правила щодо легіонерів УПЛ зірвались майже всі переговори "гірників" з іноземними клубами щодо повноцінних трансферів.

Наприклад, це трапилось під час переговорів з англійським "Фулгемом", який планував заплатити за вінгера Манора Соломона 7,5 мільйона євро, але відкликав пропозицію.

"Всі вважають, що ми одна футбольна сім'я. Це рішення просто перекреслило це гасло. Ми не одна футбольна сім'я, тому що нікому немає діла до українських клубів. Це викликає дуже великий жаль. ФІФА не піклується про нас",- сказав Палкін.

Гендиректор "Шахтаря" додав, що президент ФІФА Джанні Інфантіно не відповів на жоден з особистих листів. Водночас пресслужба організації раніше повідомляла про консультації з ключовими українськими футбольними стейкхолдерами до винесення постанови.

Палкін зазначив, що "Шахтар" не зможе сплатити борги іншим європейським командам за попередні трансфери, якщо не буде спроможний продавати своїх футболістів.

Додамо, що від моменту впровадження правила у дію "Шахтар" був змушений продати чотирьох футболістів: півзахисників Маркоса Антоніо ("Лаціо", 6.5 млн євро), Алана Патріка ("Інтернасьонал", 2 млн євро), а також форвардів Давіда Нереса ("Бенфіка", 15,3 млн євро) та Фернандо ("Зальцбург", 6 млн євро). Інші іноземці залишили донецький клуб на правах оренди.

Єдиний легіонер, який готується з донецькою командою до нового сезону - африканський форвард Лассіна Траоре. Незважаючи на війну, він вирішив продовжити грати за "Шахтар" і нещодавно приєднався до команди на передсезонних тренувальних зборах у Нідерландах.

До кампанії-2022/23 донецький клуб готується під керівництвом хорватського фахівця Ігоря Йовічевіча, який замінив на посаді головного тренера Роберто Де Дзербі. Італійський керманич також достроково припинив співпрацю з "Шахтарем" через війну в Україні.

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