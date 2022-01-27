Вимагають перевірити боб на COVID-19: збірна України зіткнулася з несподіваною проблемою перед ОІ-2022

Вимагають перевірити боб на COVID-19: збірна України зіткнулася з несподіваною проблемою перед ОІ-2022

Китай розраховує отримати від українців шалені гроші за проведення ПЛР-тесту боб-саней.

Український скелетоніст Владислав Гераскевич розповів про незвичайні труднощі, які виникли у нашої команди під час транспортування спорядження до Китаю, де в лютому відбудуться Олімпійські ігри-2022.

За словами спортсмена, китайська сторона вимагає шалені гроші за проведення ПЛР-тесту боб-саней, на яких буде змагатися Лідія Гунько.

"Наша команда зіштовхнулась з черговою проблемою на шляху до Китаю. Цього разу вона пов’язана з переправленням боб-саней, на яких змагатиметься Лідія Гунько.

Китайська сторона вимагає сплатити величезну суму грошей за ПЛР-тестування боб-саней та усіх речей, які перебувають у контейнері, в якому це все прибуло до Китаю. Як ви думаєте, звідки братимуть мазок?", - написав Гераскевич у себе в Instagram.

Олімпійські ігри-2022 відбудуться від 4-го до 20 лютого. Все найважливіше, що варто знати про майбутні змагання в столиці Піднебесної, читайте в нашому матеріалі .

. Під час зимової Олімпіади в Пекіні проводитимуться змагання з 15 дисциплін у семи видах спорту. Нові дисципліни з’являться у бобслеї, шорт-треку, лижному фристайлі, стрибках з трампліну та сноуборді;

Усього розіграють 109 комплектів медалей.

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