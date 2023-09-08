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Виматюкалася та пожбурила ракетку: білоруска Соболенко влаштувала істерику на US Open (відео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Виматюкалася та пожбурила ракетку: білоруска Соболенко влаштувала істерику на US Open (відео)

Аріна Соболенко / Фото: Associated Press

Майбутня перша ракетка світу зганьбилася своєю поведінкою у півфіналі Відкритого чемпіонату США.

Білоруська тенісистка Аріна Соболенко не стримала емоцій під час півфінального матчу US Open-2023 проти американки Меддісон Кіз.

Після "всуху" програного першого сету та поступаючись з рахунком 1:2 у другій партії, 25-річна спортсменка з країни-агресорки просто на корті влаштувала істерику.

Розгнівана Соболенко виматюкалася у бік трибун, де сидів її тренер, а також викинула свою ракетку.

Увага! На відео присутня нецензурна лексика

Рефері покарав білоруску попередженням за неспортивну поведінку. У підсумку Аріна все ж здобула перемогу у трисетовому поєдинку (0:6, 7:6, 7:6) та вийшла до фіналу, де позмагається з американкою Коко Гауфф.

Зазначимо, що Соболенко та інші тенісисти з Росії і Білорусі були допущені до US Open-2023 в нейтральному статусі через повномасштабне вторгнення РФ до України.

Фінальний поєдинок між Гауфф і Соболенко відбудеться у суботу, 9 вересня. Незалежно від його результату після закінчення US Open білоруска очолить світовий рейтинг, потіснивши з першої сходинки польку Ігу Швьонтек.

Нагадаємо, найкращий результат серед українських тенісистів на US Open-2023 показала Еліна Світоліна, яка дійшла до 1/16 фіналу, де програла третій ракетці світу Джессіці Пегулі (США).

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Дата публікації
Перегляди
2383
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