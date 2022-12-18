Вимістив лють: лідер збірної Марокко зірвався на президента ФІФА після матчу за "бронзу" ЧС-2022

Ашраф Хакімі не стримав емоцій після поразки в матчі за третє місце на Мундіалі.

Захисник збірної Марокко Ашраф Хакімі втратив самовладання після "бронзового" поєдинку чемпіонату світу-2022 з футболу, в якому його команда поступилася хорватам.

Зірковий футболіст ПСЖ залишився незадовелений роботою катарського рефері Абдуррамхмана Аль-Джассіма, який не призначив пенальті у ворота суперника. Після фінального свистка Хакімі разом з іншими партнерами висловлював свої претензії на адресу арбітра, однак цим все не обмежилося.

У підтрибунному приміщенні Хакімі накричав на президента ФІФА Джанні Інфантіно, який йшов вручати хорватам бронзові медалі.

"Ви не хочете бачити Марокко призером чемпіонату світу", – емоційно звернувся Ашраф до голови ФІФА.

"Між ними було менше п'яти сантиметрів. Підвищивши голос, він висловлював Інфантіно претензії щодо роботи судді. На це було боляче дивитися", – цитує NOS.nl журналіста, який став свідком інциденту.

thank god for bono cuz hakimi was abt to snap the referees neck pic.twitter.com/BMJImE4IKN — 永遠 bono 推し (@mainavenuegirl) December 17, 2022

"Бронзовий" матч Мундіалю завершився перемогою Хорватії над Марокко з рахунком 2:1 .

Таким чином, збірна Хорватії вдруге поспіль стала призером ЧС. На попередньому Мундіалі 2018 року хорвати здобули "срібло", поступившись у фіналі французам.

Нагадаємо, в фіналі ЧС-2022 зійдуться збірні Аргентини та Франції. Вирішальний матч турніру відбудеться в неділю, 18 грудня, на стадіоні "Лусаїл-Айконік" у Лусаїлі. Початок гри – о 17:00 за київським часом. Текстова онлайн-трансляція матчу Аргентина – Франція доступна на нашому сайті.

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