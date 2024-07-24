"Він 100% пірнав": Таловєров оцінив епізод з пенальті в матчі України проти Іраку на Олімпіаді-2024

Захисник олімпійської збірної України Максим Таловєров висловився про призначений арбітром пенальті у ворота "синьо-жовтих" у матчі першого туру футбольного турніру Олімпіади-2024 проти команди Іраку.

Суперечливий епізод стався на 56-й хвилині за рахунку 1:0 на користь України. Таловєров поклав руки на спину Айману Хуссейну під час подачі з правого флангу, що стало підставою для призначення одинадцятиметрового, який гравець Іраку успішно реалізував, зрівнявши рахунок у поєдинку.

"Пенальті? Насправді я ще не дивився відео. Вважаю, що може й трохи підштовхнув його, але він 100% пірнав. Звісно, я передивлюся, може це моя помилка, якщо це пенальті. Але вважаю, що це точно не жовта картка. Звісно, я дуже засмучений, бо не маю права робити такі помилки, якщо там насправді пенальті. Засмучений та перепрошую у команди. Якщо це пенальті, то мені дуже прикро", – сказав Таловєров у коментарі для Суспільне Спорт.

У першому у своїй історії поєдинку на Олімпійських іграх, який відбувся 24 липня на стадіоні "Парк Олімпік Ліонне" у французькому Ліоні, збірна України з футболу поступилася Іраку з рахунком 1:2.

В іншому поєдинку першого туру групи B Аргентина зі скандалом програла Марокко (1:2). Таким чином, Ірак та Марокко набрали по 3 очки, Україна та Аргентина поки що залишаються без залікових балів.

У другому турі збірна України 27 липня у Сент-Етьєні зіграє з командою Марокко. Того ж дня Аргентина зустрінеться з Іраком.

Завершать груповий раунд підопічні Ротаня 30 липня поєдинком у Ліоні з Аргентиною. У паралельній грі позмагаються Марокко та Ірак.

Згідно з регламентом, у футбольному турнірі Олімпіади беруть участь гравці, які народилися після 1 січня 2001 року. Кожній команді було дозволено внести до заявки лише трьох виконавців, які старші цього віку.

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