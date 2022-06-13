"Він битиметься до смерті": екстренер Усика висловився про реванш українця з Джошуа

Джеймс Алі Башир, колишній тренер чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександра Усика, поділився думками про реванш українця з Ентоні Джошуа.

Американський фахівець відреагував на скандальні чутки в ЗМІ, що Усик нібито може навмисне програти Джошуа, оскільки йому пообіцяли за це великі гроші.

Джеймс Алі Башир заявив, що Усик - не така людина, яка може продати свої титули. Він не сумнівається, що Олександр готовий битися до смерті за свою країну.

"Я працював з Усиком близько трьох років. Я пізнав його не тільки як боксера, а і як людину. І я можу вам сказати просто зараз, що Олександр не продасть своїх титулів. Він не така людина. Олександр - дуже гордий українець, дуже патріотичний. Він не продасть титули нікому. Усик битиметься, поки його не нокаутують. Він буде битися до смерті. Я вважаю, що він буде готовий і ментально, і фізично.

Знаючи Усика за роки співпраці з ним, я не сподівався б на таку інформацію, на цю затравку з табору Усика. Я думаю, це спосіб відволікти Ентоні Джошуа. Джошуа буде повним дурнем, якщо купиться на це. Ви можете поставити свою дупу на те, що він битиметься. Усик поїхав від війни, щоб підготуватися до боксерського поєдинку", - сказав Башир.

Очікується, що бій-реванш Усик - Джошуа відбудеться 13-го або 20 серпня в Саудівській Аравії. Незабаром дата та місце поєдинку будуть оголошені офіційно.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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