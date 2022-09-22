"Він боїться мене": Усик висміяв Ф'юрі та прокоментував можливий бій "Циганського короля" із Джошуа

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик висловився щодо потенційного поєдинку між володарем пояса WBC Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Український боксер заявив, що Ф'юрі боїться його, а тому уникає їхнього об'єднавчого поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу.

Також Олександр зазначив, що відвідає бій між "Циганським королем" та Джошуа, якщо він відбудеться.

"Якщо вони домовляться про поєдинок, то хай "побуцькають" один одного. Просто всі чекають бій Усик - Ф'юрі за "абсолюта". Багато років цього не було в надважкій вазі. Мені здається, незважаючи на те, який Тайсон Ф'юрі крутий і що про нього говорять, він боїться мене.

Я взагалі не буду ні за кого з них вболівати. Навіть дивитися не буду цей бій. Не хочу. Я жартую. Я навіть поїду, подивлюся наживо, як вони "буцькают" один одного. Нехай боксують, я взагалі про них не думаю. Знаєте, про що я думаю? Малюків хочу побачити - пацанів, дочку свою. Обійняти, помучити - про це думаю", - сказав Усик в інтерв'ю YouTube-каналу USYK17.

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Ф'юрі в ніч проти 24 квітня 2022 року нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта та зберіг титул WBC, після чого оголосив про завершення кар'єри.

Раніше Усик заявив, що його цікавить лише бій з Ф'юрі за звання абсолютного чемпіона світу. Водночас українець розповів, що цього року вже не планує виходити на ринг. Кримчанин має намір залікувати старі травми та повністю відновитися після реваншу з Джошуа, а також провести час із сім'єю. У відповідь Ф'юрі запропонував Джошуа побитися у грудні цього року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

На рахунку 34-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

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