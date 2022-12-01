"Він був би суперщасливим за мене": Мессі побив рекорд легендарного Марадони на чемпіонатах світу

Лео став рекордсменом збірної Аргентини за кількістю матчів на Мундіалях.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив історичне досягнення в матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу проти Польщі.

Цей поєдинок став для семиразового володаря "Золотого м'яча" 22-м на планетарних першостях.

Таким чином, Мессі встановив новий рекорд за кількістю матчів за збірну Аргентини на Мундіалях. Лео обійшов за цим показником легендарного Дієго Марадону, на рахунку якого 21 поєдинок на ЧС.

"Приємно поставити такий рекорд. Думаю, Дієго був би суперщасливим за мене, тому що він завжди ставився до мене з великою любов'ю. Він завжди був щасливий, коли в мене справи йшли добре", – прокоментував своє досягнення Мессі.

Додамо, що більше матчів на ЧС, ніж Мессі, провели лише Паоло Мальдіні (23), Мирослав Клозе (24) і Лотар Маттеус (25).

Збірна Аргентини перемогла Польщу (0:2) та з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. В 1/8 фіналу аргентинці зустрінуться з Австралією.

Читайте також:

"Ймовірно, мене відсторонять": голкіпер збірної Польщі програв Мессі парі під час матчу ЧС-2022

Чемпіонат світу з футболу-2022: хто вже вийшов до плейоф

Мексика перемогла Саудівську Аравію, але драматично вилетіла з ЧС-2022