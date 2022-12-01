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"Він був би суперщасливим за мене": Мессі побив рекорд легендарного Марадони на чемпіонатах світу

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публікації
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"Він був би суперщасливим за мене": Мессі побив рекорд легендарного Марадони на чемпіонатах світу

Фото: Associated Press

Лео став рекордсменом збірної Аргентини за кількістю матчів на Мундіалях.

Капітан збірної Аргентини Ліонель Мессі встановив історичне досягнення в матчі 3-го туру групи С чемпіонату світу-2022 з футболу проти Польщі.

Цей поєдинок став для семиразового володаря "Золотого м'яча" 22-м на планетарних першостях.

Таким чином, Мессі встановив новий рекорд за кількістю матчів за збірну Аргентини на Мундіалях. Лео обійшов за цим показником легендарного Дієго Марадону, на рахунку якого 21 поєдинок на ЧС.

"Приємно поставити такий рекорд. Думаю, Дієго був би суперщасливим за мене, тому що він завжди ставився до мене з великою любов'ю. Він завжди був щасливий, коли в мене справи йшли добре", – прокоментував своє досягнення Мессі.

Додамо, що більше матчів на ЧС, ніж Мессі, провели лише Паоло Мальдіні (23), Мирослав Клозе (24) і Лотар Маттеус (25).

Збірна Аргентини перемогла Польщу (0:2) та з першого місця вийшла до плейоф ЧС-2022. В 1/8 фіналу аргентинці зустрінуться з Австралією.

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Стаття з добірки новин:
Чемпіонат Світу з футболу 2022
Дата публікації
Перегляди
620
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