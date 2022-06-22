"Він був і є патріотом нашої країни": Алієв розповів, що відмовив Ракицького від вступу до лав ЗСУ

"Він був і є патріотом нашої країни": Алієв розповів, що відмовив Ракицького від вступу до лав ЗСУ

Колишній футболіст київського "Динамо" та збірної України Олександр Алієв розповів про співпрацю з ексгравцем пітерського "Зеніту" Ярославом Ракицьким.

Український футболіст Ярослав Ракицький хотів приїхати з Туреччини, де зараз перебуває із сім'єю, та вступити до лав Збройних сил України, щоб захищати батьківщину від окупантів.

"Він молодець. Я одне скажу. Насамперед – він розірвав контракт. Не я набрав Ярика, а його друг, агент Максим набрав і запитав, чи потрібно щось. Я сказав, що для нашої групи потрібні два дрони. Через дві години він мені передзвонює і каже: "Ярик дав добро. Він тобі завтра вже привезе дрони". Потім сам Ярик мені написав. Я йому подякував. Я сказав: "Ярику, дякую тобі велике від усієї нашої групи і від мене особисто". Він одразу відповів. Запитав, що ще треба. Я сказав, що більше нічого. Я чудово знаю, говорив із тим же Максимом, що Ярик дуже хоче їхати сюди до Києва та йти воювати. Я говорю: у нього є ще два-три роки, нехай він заробляє гроші і отримує задоволення від улюбленої справи", - розповів Олександр Алієв у інтерв'ю Youtube-каналу "ПРОФУТБОЛ Digital".

Ексдинамівець назвав Ракицького патріотом і порядною людиною.

"Він був і є патріотом нашої країни. Те, що його критикували, що гімн не співає і руку на серці не тримав. Але це його особисте. Був виклик – він же приїжджав до збірної? Приїжджав. Його випускали – він грав на футбольному полі? Грав. Він також, як і всі, радів, коли вигравали, і засмучувався через поразки. Ракицький передусім – це патріот своєї країни і порядна людина", – підсумував Алієв.

Після початку повномасштабного вторгнення російських військ до України Ярослав розірвав контракт із "Зенітом", а також закликав росіян зупинити війну, яку їхня держава розпочала проти України.

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