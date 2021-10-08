"Він був неймовірним гравцем, неймовірним талантом": найкращий тренер світу розхвалив українського ексфутболіста

Разом вони працювали один сезон.

Головний тренер англійського " Ліверпуля " Юрген Клопп розхвалив українського колишнього футболіста Андрія Вороніна.

Про це він розповів в інтерв'ю пресслужбі німецького "Майнца".

"Гравець, з яким я б підписав контракт, якби він зараз відновив кар'єру, - Воронін. Якщо Андрій хоча б один день в житті знав, наскільки хорошим гравцем він міг би бути, було б класно. Він був неймовірним гравцем, неймовірним талантом.

Я був трохи несправедливим. У перший мій сезон, як тренера я випускав Вороніна тільки на заміну. Андрій потім зайшов до мене в кімнату під час зборів і запитав: Клопп, чому я ніколи не потрапляю в старт?.

Я запитав: Хочеш чесну відповідь? Він ствердно кивнув. Тому я сказав: Тому що ти не скаржишся, коли не в старті. Він відповів: Справедливо. І він продовжував не грати в старті, - сказав Клопп.

Зазначимо, Воронін та Клопп разом працювали в "Майнці". Це було в сезоні 2001-2002. У цей колектив Андрій перебрався з "Боруссії" Менхенгладбах. Утім, українець недовго мирився зі статусом гравця запасу в "Майнц", і вже по завершенні сезону-2002/03 перейшов в "Кельн" на правах вільного агента.

Воронін встиг провести за "Майнц" 75 матчів, у яких зумів відзначитися 29 забитими голами. Також Андрій пограв за леверкузенський "Байєр" і англійський "Ліверпуль".

Клопп покинув "Майнц" у 2008 році, очоливши "Боруссію" Дортмунд.

Додамо, що Клоппа було визнано найкращим тренером світу за підсумками 2020 року.

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