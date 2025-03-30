"Він дає мені багато порад": Мбаппе повторив досягнення Роналду в "Реалі"

Кіліан Мбаппе / © Associated Press

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Форвард "Реала" Кіліан Мбаппе зрівнявся з Кріштіану Роналду за кількістю голів у дебютному сезоні за мадридців.

Сталося це в матчі 29-го туру іспанської Ла Ліги проти "Леганеса", в якому 26-річний француз оформив дубль.

Мбаппе вже забив 33 голи у своєму дебютному сезоні за "вершкових" і зрівнявся за цим показником з Роналду, який у кампанії-2009/10 також відзначився 33 м'ячами, а також 10 асистами. Наразі Кіліан має 4 результативні передачі.

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"Це дуже особливе відчуття. Найважливіше – це те, що ти робиш разом із командою, але мати таку ж кількість голів, як у Кріштіану, – це завжди приємно.

Ми знаємо, що він означає для "Реала" і для мене. Ми часто спілкуємось, і він дає мені багато порад. Але, як я завжди кажу, ми повинні вигравати трофеї”, – цитує Мбаппе офіційний сайт мадридського клубу.

Зазначимо, що рекорд за кількістю голів у дебютному сезоні за "Реал" належить чилійцю Івану Саморано, який у кампанії-1992/93 забив 37 м'ячів у 45 матчах. Роналду у дебютному сезоні за мадридців провів 35 поєдинків, а Мбаппе поки має на своєму рахунку 45 ігор.

Нагадаємо, "Реал" з українцем Андріє Луніним у воротах оформив переможний камбек у матчі з "Леганесом" (3:2) і за очками наздогнав "Барселону" в турнірній таблиці Ла Ліги (по 63), але каталонці лідирують, маючи матч у запасі.

Наступний матч команда Карло Анчелотті проведе 1 квітня, коли прийме "Реал Сосьєдад" у матчі-відповіді півфіналу Кубка Іспанії. У першій грі сейви Луніна допомогли мадридцям здобути виїзну перемогу з рахунком 1:0.