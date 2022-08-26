"Він довбаний дегенерат": тренер легенди боксу жорстко розкритикував Джошуа після реваншу з Усиком

Тренер легендарного філіппінця Менні Пак'яо з фізичної підготовки поділився думкою про поведінку Ентоні Джошуа після поразки в реванші з володарем титулів WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Джастін Форчун, тренер Менні Пак'яо з фізичної підготовки, розкритикував поведінку Ентоні Джошуа (24-3, 22 КО) після поразки у другому бою з чемпіоном за версією WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком (20-0, 13 КО).

"Я очікував, що Усик більше рухатиметься, але Джошуа добре почав. Проте я думаю, що його вистава після бою була огидною. Він викинув пояси з клятого рингу. Він довбаний дегенерат. Ти дорослий чоловік, чорт забирай. Змирися з поразкою, заради бога.

Джошуа викинув титули з рингу. Даруйте, я ніколи цього не бачив раніше. Змирися із побиттям, прийми поразку!" – сказав Форчун в інтерв'ю YouTube-каналу ESNEWS.

Нагадаємо, що Джошуа бурхливо відреагував на поразку українцеві Олександру Усику. Згодом він вибачився за свої необдумані вчинки та побажав українцеві нових досягнень.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

ЗМІ зазначають, що бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі може відбутися наприкінці 2022 року.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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