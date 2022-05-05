"Він – герой нашого часу": український футболіст розповів, як загинув відомий тренер з Волині

У четвер, 4 травня, стали відомі подробиці загибелі футбольного тренера Віктора Ткачука у Маріуполі.

Півзахисник "Чорноморця" Ілля Путря розповів, як Ткачук незважаючи на небезпеку відшукав дружину його брата. Він відмовлявся покинути Маріуполь, бо хотів захистити свою домівку, а 9 квітня фахівець помер.

"Дружина мого брата застрягла на іншому кінці міста. Вона переховувалася у підвалі і понад місяць не виходила на зв'язок. Віктор Григорович раз на тиждень контактував з нами – йому якось вдавалося ловити зв'язок. Ми дали йому координати того підвалу, якщо він раптом матиме змогу дізнатися певні новини. Уявіть собі, він поїхав туди, в іншу частину міста. На велосипеді добирався приблизно три години під обстрілами.

Він передав нам позитивні новини. Батько розмовляв з ним за два дні до смерті. Віктор Григорович вивіз свою сім'ю, а сам залишився. Я чув, як тато по телефону просив і переконував, що Маріуполь все ж варто зараз покинути: "Вітю, що тобі там робити?" Але Віктор Григорович був такою людиною… Він був настільки проукраїнським, настільки любив свою Батьківщину.

Сказав, що не може просто так поїхати і захищатиме свій дім. Хоча насправді там вже не було що захищати. Усе навколо палало, у його будинок також влучив снаряд, він гасив пожежу. Віктор Григорович оберігав домівку від мародерів, казав, раптом "ці окупанти" прийдуть. Він – герой нашого часу. Про таких людей треба розповідати. Дружина Ткачука розповіла, що його застрелив снайпер. Іншої інформації ми не маємо", – сказав Путря в інтерв'ю Футбол24.

Нагадаємо, що колишній український легкоатлет Олександр Сербінов загинув, захищаючи Україну від російських окупантів.

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