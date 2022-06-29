"Він мене боїться": Усик висміяв космічні фінансові апетити Ф'юрі

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі Олександр Усик висловився про потенційний об'єднавчий поєдинок проти володаря титулу WBC Тайсона Ф'юрі.

Український боксер відреагував на слова "Циганського короля" про готовність повернутися на ринг тільки за найбільший гонорар в історії боксу.

Ф'юрі заявив, що проведе бій з переможцем реваншу Усик - Джошуа лише в тому разі, якщо йому запропонують гонорар у розмірі 500 мільйонів фунтів.

- Якщо ти переможеш Джошуа, Ф'юрі на твоєму шляху до абсолютного чемпіона світу?

- Дай бог, щоб так трапилося. Тайсон каже, що не хоче зі мною боксувати, бо я не його рівня чи ще щось. Він мене боїться.

- Він хоче 500 млн.

- Він жартує. 500 лямів? Хто йому дасть 500 лямів? Я теж хочу 500 мільйонів, і що? - сказав Усик в інтерв'ю iFL TV.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

20 серпня Усик захищатиме пояси WBA, WBO, IBF та IBO в надважкій вазі у бою з Ентоні Джошуа. Реванш Усик - Джошуа відбудеться в місті Джидда у Саудівській Аравії. У першому їхньому поєдинку, який відбувся у вересні минулого року, українець переміг британця одноголосним суддівським рішенням і заволодів його титулами.

Читайте також:

Справжній козак: Усик "здійняв над головою шаблю" під час битви поглядів із Джошуа - потужне відео

"Роздутий середньоваговик": Ф'юрі зухвало відмовився битися з Усиком

Усик і Джошуа провели пресконференцію в Лондоні перед реваншем - про що говорили боксери