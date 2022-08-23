"Він мене вразив": легендарний боксер висловив захоплення Усиком у реванші з Джошуа

Зокрема, американець зазначив, що українець показав велику мужність та здобув справедливу перемогу.

"Джошуа може продовжити битися після цього, якщо захоче. Для цього потрібно налаштуватися. Усик мене вразив. Маленький хлопець показав велику мужність.

Більшість дрібних бійців пристосовується до того, що суперники їх підтискають, тому вони працюють набагато старанніше. Вони розуміють, що їм потрібно працювати набагато впертіше. Як казав Ентоні Джошуа, він звик нокаутувати опонентів.

Моя думка про суддівську записку на користь Джошуа? Усик переміг. Кожен має свою думку. Ви можете вважати інакше, але рішення було на користь Усика, і він щасливий. Це був важкий бій для нього", - сказав Холіфілд у коментарі YouTube-каналу Behind The Gloves.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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