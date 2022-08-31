"Він може загрожувати Тайсону, тому що вміє виривати перемоги": тренер Ф'юрі розхвалив Усика

Тренер чемпіона світу WBC у надважкій вазі Тайсона Фьюрі Шугархілл Стюард вважає, що українець Олександр Усик становить реальну загрозу для його підопічного.

Зокрема, Стюард вважає, що у хевівейті будь-який боєць може опинитися в нокауті.

Слова тренера британця цитує BoxingScene.

"Загроза, яку представляє Усик для Ф’юрі, полягає в тому, що Олександр знає, як перемагати.

Звичайно, Усик хороший боєць. Мені подобається на нього дивитися. Подобається те, що він робить на рингу. Він може загрожувати Тайсону, тому що вміє виривати перемоги. Це робить бій цікавим.

І він важковаговик. Тайсон вже бував у нокдауні. Усик нокаутував важких хлопців раніше. Це суперважкий дивізіон, де кожен може опинитися в нокдауні або нокауті. Дивізіон великих дідусів", - сказав Стюард.

У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Зазначимо, що Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси;

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия. У ніч проти 24 квітня "Циганський король" нокаутував свого співвітчизника Ділліана Вайта, після чого оголосив про завершення кар'єри.

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