"Він надто великий і сильний": ексчемпіон світу розповів, кому програє Ломаченко

Колишній абсолютний чемпіон світу у легкій вазі Джордж Камбосос зробив прогноз на бій між українцем Василем Ломаченком та американцем Девіном Гейні. На його думку, чинний чемпіон світу здобуде перемогу у цьому поєдинку.

Про це Камбосос сказав у коментарі Boxingnews 24

"Ломаченко – Гейні буде великим боєм. Я не збираюся ображати Ломаченка, бо він є справжнім чемпіоном. Але я вважаю, що Девін надто великий, надто швидкий і надто сильний для Ломи. Гейні з кожним боєм стає лише кращим, він виграє цей бій. Буде те, що з Ломою зробив Тео Лопес", – заявив він.

Крім того, він заявив про готовність провести поєдинок з Ломаченком.

“Я хочу зустрітися на рингу з Ломаченком незалежно від того, що він зробить далі і як він виступив у своєму останньому бою проти Джемейна Ортіса, який, як ми бачили, був дуже звичайним. Я все ще хочу зустрітися з цим чоловіком. Стилі створюють бої, і це буде захоплюючий бій", – сказав Камбосос.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

Камбосос двічі програв Гейні бої за чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У другому бою у Мельбурні всі судді віддали перемогу Гейні: 119-109, 118-110, 118-110.

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