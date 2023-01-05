"Він – наш співвітчизник": відомий український тренер несподівано заступився за Ломаченка

Відомий український тренер Андрій Синєпупов висловився про скандал навколо колишнього чемпіона світу в трьох вагових категоріях Василя Ломаченка, який у себе в Instagram опублікував відео проповіді митрополита Української православної церкви Московського патріархату Лонгіна.

На відео священник публічно звинувачує Україну в тому, що вона "розпочала війну проти бога, церкви Господа та українського народу". Пост боксера спричинив шквал обурення серед уболівальників, вони жорстко розкритикували спортсмена в коментарях. А начальник штабу "Азову" Богдан Кротевич ("Тавр") навіть запропонував СБУ затримати Ломаченка за держзраду, щоб потім обміняти до Росії на наших військовополонених.

Однак Синєпупов не погодився зі звинуваченнями на адресу Василя. Він вважає, що уродженець Білгорода-Дністровського "за Україну та за український народ", а всі підозри у зраді є безпідставними.

"Хочу сказати, що зараз весь Instagram рясніє проти Василя, але я вважаю, що він – наш співвітчизник, впевнений, що він за Україну та за український народ. Він міг залишитися будь-де, але він живе в Україні та відстоює кольори українського прапора. Я буду за нього тримати кулаки у майбутньому поєдинку", – сказав Синєпупов в інтерв'ю порталу vringe.com.

Також Синєпупов прокоментував майбутній поєдинок Ломаченка проти американця Девіна Гейні за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі.

"Якби цей поєдинок відбувся кількома роками раніше, то я взагалі не сумнівався б у перемозі Василя, а зараз, звичайно, буде непросто. Проте, все одно він найкрутіший у легкій вазі. Всі ці молоді хлопці теж класні, але це поки що вони не зустрічалися в рингу з Ломаченком, а коли зустрічаються, складається враження, що він боксує з першорозрядниками.

Хейні – технічний, всі технічні, всі хороші, але не настільки. Василь перевершує всіх у всьому, крім силових ударів. У тій же витривалості він кращий. Ось зверніть увагу, що його під час боїв ніхто не може загнати в кут. Якщо він там і виявляється, то лише тому, що сам вважає за потрібне там бути. Також ніхто не може і нав'язати йому свою тактику, адже в нього дуже велика різноманітність комбінацій", – додав Синєпупов.

Нагадаємо, напередодні Ломаченка внесли до реєстру зрадників України, який веде громадська організація "Рух ЧЕСНО".

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