"Він найкращий у цьому дивізіоні": відомий тренер високо оцінив талант Ломаченка

"Він найкращий у цьому дивізіоні": відомий тренер високо оцінив талант Ломаченка

Роберт Гарсія склав список із найкращих боксерів легкої ваги.

Відомий американський фахівець Роберт Гарсія назвав ексчемпіона світу у трьох вагових категоріях Василя Ломаченка (16-2, 11 КО) найкращим легковаговиком світу.

"Після поразки Ломаченко всі відсунули його на четверте-п'яте місце у легкій вазі. Я казав, що з погляду таланту він найкращий у цьому дивізіоні.

Я завжди наголошував, що хоч Ломаченко і програв Лопесу, оскільки бився з ним неправильно, ввімкнувся надто пізно, але я вважаю, що в реванші він би побив Теофімо.

Я все ще думаю, що Ломаченко – найкраща легковажка. Кажуть, що перше місце необхідно віддати Камбососу, бо він є абсолютним чемпіоном.

Але якщо ви запитаєте мене, то Джордж, мабуть, на четвертому рядку. Я поставлю вище Лому, Девіса та Хейні. Потім йдуть Камбосос та Райан Гарсія", – сказав Гарсія в інтерв'ю YouTube-каналу Robert García Unfiltered.

Раніше ТСН Проспорт писав, що Ломаченко потрапив у гучний скандал через те, що в ринзі святкував перемогу над Коммі не з прапором України. Вчинок боксера жорстко засудили фанати та відомі спортсмени, серед яких Володимир Кличко та Сергій Стаховський.

Ломаченко переміг Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO.

Коммі одноголосним рішенням суддів - 117:110, 119:108, 119:108. Українець завоював пояс інтерконтинентального чемпіона у легкій вазі за версією WBO. Для Ломаченка це був другий вихід на ринг після поразки від Теофімо Лопеса у жовтні минулого року. Загалом українець провів 18 поєдинків у профі: 16 перемог (11 - нокаутом) та 2 поразки.

Коммі 34 рази виходив на професійний ринг, здобувши 30 перемог (27 - нокаутом). Це його четверта поразка в кар'єрі.

Додамо, що ця поведінка в рингу не сподобалася й Коммі.

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