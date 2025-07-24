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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
1655
Час на прочитання
3 хв

"Він не був у нокауті": ексчемпіон світу жорстко розкритикував Дюбуа після реваншу з Усиком

Карл Фроч не розуміє, чому британець не намагався піднятися з канвасу після пропущеного удару від українця.

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Даніель Дюбуа

Даніель Дюбуа / © Associated Press

Колишній чемпіон світу Карл Фроч прокоментував перемогу Олександра Усика у бою-реванші з Даніелем Дюбуа.

Фроч висловив здивування, чому британський боксер навіть не намагався піднятися з канвасу після пропущеного удару від українця, щоб продовжити поєдинок.

"Так, звісно, Дюбуа здався. Коли він вдруге впав – і, до речі, тоді справді пропустив гарний удар – я спочатку, коли вперше це побачив, подумав, що все, він відключився, знепритомнів, і його вже немає.

Але коли я передивився це знову, я зрозумів, що він був на землі, але залишався притомним. Він не був у нокауті. Він був притомним, дивився в кут, бачив рефері просто перед собою. Він на нього дивився, дивився в кут.

Ти повинен піднятися і переконати рефері, що хочеш продовжувати бій. Це ж поєдинок за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Він може більше ніколи не отримати такого шансу. Чому ти просто сидиш? У моєму світі ти не сидиш. Ти встаєш і б'єшся", – сказав Фроч для SecondsOut.

Раніше Усик зізнався, що сказав Дюбуа одразу після перемоги нокаутом в реванші.

А в Мережі з'явилося відео вчинку команди Дюбуа, коли він лежав на канвасі від удару Усика.

Також повідомлялося, що Дюбуа прокоментував поразку від Усика в реванші. Невдачу свого підопічного також прокоментували тренер, промоутер і батько Даніеля, який щедро розхвалив українця.

Водночас ексчемпіон світу в хевівейті Тайсон Ф'юрі став на захист Дюбуа, який зіткнувся зі шквалом критики після бою з українцем.

Усик – Дюбуа: підсумки бою-реваншу

У ніч проти 20 липня Усик у п'ятому раунді нокаутував Дюбуа в головному поєдинку вечора боксу, який відбувся на стадіоні "Вемблі" в Лондоні. Українець захистив пояси WBA, WBO, WBC та IBO, а також здобув титул IBF, яким володів британець.

На нашому сайті можна переглянути відеоогляд бою-реваншу Усик – Дюбуа.

Усик утретє в кар'єрі здобув звання абсолютного чемпіона світу. Спочатку він зібрав усі пояси у крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), а потім двічі – у хевівейті.

Щоправда, уже найближчим часом Усик ризикує втратити звання абсолютного чемпіона світу.

Після перемоги над Дюбуа в реванші українець назвав потенційних суперників для свого наступного бою. Серед них – Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Джозеф Паркер і Дерек Чісора, який виявив бажання провести реванш з Усиком в Україні.

Також Усик провів дуель поглядів з блогером Джейком Полом, висловивши готовність провести поєдинок за правилами ММА.

На перемогу Усика в реванші з Дюбуа вже відреагували Леннокс Льюїс, Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа, Володимир Кличко та Дерек Чісора.

Нагадаємо, Усик розповів про свій удар "Іван", яким нокаутував Дюбуа в реванші.

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