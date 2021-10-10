"Він не поб'є його": ексчемпіон світу з боксу категорично висловився щодо шансів Усика в бою з Ф'юрі

"Він не поб'є його": ексчемпіон світу з боксу категорично висловився щодо шансів Усика в бою з Ф'юрі

Ці боксери потенційно можуть зустрітися за звання абсолютного чемпіона світу в хевівейті.

Колишній чемпіон світу в двох вагових категоріях Андре Ворд поділився думками щодо можливої дуелі між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Так, за словами Ворда, у Сашка буде мало шансів на перемогу в цій дуелі. Це він розповів у інтерв'ю для Behind The Gloves.

"Усик не поб'є Тайсона Ф'юрі. Тайсон - не просто великий і незграбний боєць. Він майстерний і вміє битися. Я думаю, що він занадто масивний.

Ентоні Джошуа повинен побитися з Усиком в реванші. Я вважаю, що Ф'юрі потрібно зустрітися з переможцем, хто б ним не виявився. Нехай Тайсон спробує завоювати ще один титул, і якщо він досягне успіху, то йому більше нічого буде доводити", - сказав Ворд.

Зазначимо, що Усик наразі є володарем трьох поясів у надважкій вазі - WBA, WBO та IBF. Українець їх відібрав у бою проти британця Ентоні Джошуа. Таким чином, Олександр став чемпіоном світу у другій для себе ваговій категорії. Раніше він зібрав усі чотири найпрестижніші пояси в крузервейті.

Для 34-річного Усика це був 19-й поєдинок у професіоналах. У його активі 19 перемог.

Що стосується Ф'юрі, то він наразі є володарем пояса WBC, який зумів захистити у поєдинку з американцем Деонтеєм Вайлдером. Саме тому потенційний бій Усика та Ф'юрі може бути за чотири основні пояси та звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.

Це був уже третій бій між Ф'юрі та Вайлдером. Перший бій між Тайсоном і Деонтеєм відбувся 1 грудня 2018 року і завершився внічию, а в другому в лютому 2020 року Ф'юрі нокаутував американця ;

; Для 33-річного Ф'юрі ця перемога стала 31-ю на професійному ринзі (22 - нокаутом). Він залишається непереможним.

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