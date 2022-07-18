"Він не вміє програвати": знаменитий тренер зробив прогноз на реванш Усик - Джошуа

Відомий американський тренер з боксу Тедді Атлас поділився думками щодо бою-реваншу між чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

Іменитий 65-річний фахівець висловив упевненість у тому, що українець вдруге здолає свого британського опонента. За його словами, наш співвітчизник просто не знає, як програвати.

"Я думаю, що Усик переможе. Я не можу виступити проти Олександра. Як я можу піти проти нього, якщо на це немає жодних причин? Він був непереможеним чемпіоном світу у крузервейті, об'єднав усі титули й став найкращим крузером від часів Холіфілда.

Усик - золотий призер Олімпіади, він не вміє програвати. Потім він виходить і влаштовує апсет проти більшого бійця. Так само як і Холіфілд, який піднявся з першої важкої ваги до хевівейту, щоб побитися з Бастером Дагласом. Усик вийшов, зробив свою справу і переміг Джошуа.

Олександр або битиметься з ще більшою силою, більшим стимулом, більшою мотивацією, або, побачивши, як його міста перетворилися на руїни, він може подивитися на це так: "У схемі життя бокс не такий вже й важливий", - цитує Атласа Boxing News 24/7.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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