"Він не захоче трилогії": Ф'юрі пообіцяв влаштувати Усику жорстке побиття в реванші

Колишній чемпіон у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі висловився про ймовірність трилогії з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком.

Британець заявив, що готовий провести і третій поєдинок з українцем, залишивши своєму супернику грізне послання перед боєм-реваншем.

"Циганський король" заявив, що в прийдешньому поєдинку влаштує Усику настільки жорстке побиття, що український боксер уже не захоче третього бою.

"Безумовно, я не піду після цього. Нізащо. Я закінчу після цього? За жодних обставин. Але після того, що я збираюся з ним зробити, влаштувавши жорстке побиття в суботу ввечері, це він не захоче трилогії.

Я відкритий до трилогії, адже всі великі суперники мають трилогії. Це факт. Але після того, що я зроблю, він не захоче трилогії", – сказав Ф'юрі в коментарі Boxing on TNT Sports.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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