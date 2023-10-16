"Він ніколи не програє": Шеннон Бріггс зробив категоричний прогноз на бій Усик – Ф'юрі

Ексчемпіон світу в надважкій вазі Шеннон Бріггс поділився своїм прогнозом на бій між чемпіоном світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF Олександром Усиком і володарем титулу WBC Тайсоном Ф'юрі.

51-річний американець висловив впевненість у тому, що "Циганський король" зможе перемогти українця, а також щедро розхвалив британця.

"Ви не можете йти проти Ф'юрі в цьому бою. Він ніколи не програє, і ви не можете ефективно діяти проти такого бійця. Ф'юрі – крутий чоловік. Подивіться на його ноги і смішну статуру. У нього ноги звичайного високого боксера, а тіло товстої людини, яка ніколи не займалася спортом.

Можу сказати, що все це допомагає йому. У хлопця немає м'язів. Водночас Тайсон дуже спритний. Він може рухатися на ногах і добре працює корпусом. Він не має нокаутувальної сили, але це допомагає проходити йому раунди. Ф'юрі дуже витривалий.

Такий високий боєць з такою витривалістю і технікою дуже небезпечний. Така людина могла досягти успіху у будь-яку епоху боксу. Габарити не завжди мають значення, але це не той випадок. Будь-хто може зламатися, коли б'ється з таким хлопцем", – наводить слова Бріггса Boxing Social.

29 вересня стало відомо, що Усик і Ф'юрі підписали контракт на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні, який відбудеться у Саудівській Аравії.

Дату проведення поєдинку збираються офіційно оголосити після виставкового бою Ф'юрі проти ексчемпіона UFC Френсіса Нганну, який відбудеться 28 жовтня у Саудівській Аравії. За інформацією ЗМІ, українець і британець можуть зійтися в ринзі 23 грудня 2023-го або в січні 2024 року.

Переможець бою Усик – Ф'юрі стане першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

Раніше повідомлялося, що колишній чемпіон світу в надважкій вазі Френк Бруно зробив прогноз на поєдинок Усик – Ф'юрі.

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