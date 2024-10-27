"Він нокаутує його": колишній спаринг-партнер Усика та Ф'юрі зробив прогноз на реванш

Британський боксер Девід Аллен, який свого часу проводив спаринги з володарем титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександром Усиком та ексчемпіоном Тайсоном Ф'юрі, поділився очікуваннями від їхнього бою-реваншу.

На думку Аллена, "Циганський король" є найкращим боксером, з яким йому коли-небудь доводилося бути в ринзі. Він схиляється до того, що британець у другому поєдинку зможе нокаутувати українця.

"Я думаю, що Ф'юрі переможе. Я спарингував з усіма, боксував. Тайсон – найкращий боєць, з яким я коли-небудь виходив на ринг. Він особливий. Усик теж чудовий, але він замалий.

Ф'юрі повинен був виграти перший бій. Якщо він виправить декілька речей, він нокаутує Усика", – сказав Аллен в інтерв'ю YouTube-каналу talkSPORT.

Реванш Усик – Ф'юрі відбудеться 21 грудня в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія). На кону стоятимуть усі титули, якими володіє український боксер.

На відміну від першого бою, цього разу на кону не стоятиме звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Таким чином, Олександр захистив пояси WBO, WBA, IBO та IBF, а також відібрав у "Циганського короля" титул WBC. Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні у XXI столітті.

До цього останнім "абсолютом" у хевівейті був Леннокс Льюїс, який здобув цей статус 1999 року, коли переміг Евандера Холіфілда. Тоді на кону стояли титули WBA, WBC та IBF. Пояс WBO було визнано рівноцінним 2007 року, тому Усик став першим в історії "абсолютом" у надважкій вазі з чотирма головними титулами.

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