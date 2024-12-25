"Він ноунейм": у Мережі набуло популярності відео, як Ф'юрі чотири роки тому не вірив в Усика

"Циганський король" заявляв, що не збирається виходити в ринг проти українця.

У Мережі набуло популярності відео чотирирічної давності, на якому ексчемпіон світу в надважкій вазі Тайсон Ф'юрі зневажливо висловлюється на адресу свого майбутнього кривдника – чинного володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO Олександра Усика.

2020 року "Циганський король" заявив, що не збирається битися з українцем, оскільки той невідомий і нецікавий.

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"Він ноунейм. Нікому не цікаво виходити з ним у ринг, він зовсім не приносить грошей. Чому я повинен зустрічатися з ним? Я хочу великі поєдинки, які будуть цікаві людям, і цей – точно не один з них.

Він іноземець у західному світі. Чемпіоном світу повинен бути боксер з Британії або Америки і більше нізвідки. Можливо, в Україні Усик вважається великою зіркою. Але чемпіон світу має бути із Заходу, це так працює в боксі", – говорив тоді Ф'юрі.

Зазначимо, що за два поєдинки з українцем Ф'юрі заробив 181 мільйонів доларів. Сумарний гонорар Усика склав 159 мільйонів доларів.

Реванш Усик – Ф'юрі: підсумки бою

У ніч проти 22 грудня Усик в Ер-Ріяді (Саудівська Аравія) переміг Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На нашому сайті можна переглянути відео найкращих моментів бою-реваншу між Усиком і Ф'юрі, а також яскраві фото поєдинку.

Також до вашої уваги суддівські записки та статистика ударів реваншу Усик – Ф'юрі.

Ф'юрі не визнав поразку від Усика, не погодившись із суддівським вердиктом. На ці слова "Циганського короля" український боксер відреагував категорично, заявивши, що здобув заслужену перемогу.

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На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, у ніч проти 19 травня 2024 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Ф'юрі у поєдинку за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі. Наприкінці дев'ятого раунду Олександр відправив суперника в нокдаун.

Усик став першим абсолютним чемпіоном світу в надважкій вазі у XXI столітті та першим в історії "абсолютом" хевівейту з чотирма головними титулами – WBO, WBA, IBF та WBC.

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