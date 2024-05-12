"Він один з найкращих бійців в історії": Камбосос висловився про свою поразку від Ломаченка

Австралійський боксер Джордж Камбосос прокоментував свою поразку нокаутом у бою з українцем Василем Ломаченком.

Поєдинок відбувся 12 травня в австралійському місті Перт. Українець нокаутував австралійця в 11-му раунді та здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією IBF у легкій вазі.

Після завершення бою Камбосос віддав належне своєму супернику, назвавши його одним з найкращих бійців в історії, який заслужив чемпіонський пояс.

"Я жорсткий австралійський боксер. Я більше Артуро Гатті, Міккі Ворд. Не хочу приймати легкі поєдинки, мені треба найкращі. Що можна сказати про цього хлопця – він один з найкращих бійців в історії, видатний аматор.

Я намагався показати найкращий виступ, почав дуже добре, дотримувався плану на поєдинок. Старався, але він справжній чемпіон, заслужив на цей пояс. Бажаю йому всього найкращого. А я займуся своїми справами – все, що можу зробити.

Скажу одне – я робив усе в таборі. Я віддав усі сили. Це все, що я можу зробити – віддати всі сили, викластися по максимуму. Такий я боєць", – сказав Камбосос у ринзі після поєдинку.

Для Ломаченка це був перший бій від травня 2023 року, коли він одноголосним суддівським рішенням програв американцю Девіну Гейні у бою за звання абсолютного чемпіона світу в легкій вазі. Тепер на рахунку 36-річного українця 18 перемог (12 – нокаутом) і 3 поразки на професійному ринзі.

Камбосос зазнав третьої поразки у своїй кар'єрі. Також у послужному списку 30-річного австралійця 21 перемога (10 – нокаутом).

Раніше повідомлялося, що Ломаченко прокоментував видовищну перемогу над Камбососом та завоювання чемпіонського титулу.

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