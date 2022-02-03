"Він особливий боєць": екстренер кривдника Ломаченка дав прогноз на можливу чемпіонську дуель українця

Колишній тренер Теофімо Лопеса вважає, що Василь переможе австралійця Джорджа Камбососа.
Колишній член тренерського штабу американця Теофімо Лопеса Джоуї Гамаш поділився своєю думкою щодо потенційного поєдинку між українцем Василем Ломаченком і абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі австралійцем Джорджем Камбососом.
За словами тренера, фаворитом цієї битви буде саме український боксер.
"Я сподіваюся, що бій Ломаченка з Камбососом відбудеться. Ломаченко заслуговує на цю можливість за всі його досягнення, за рівень його опозиції. Складно ставити проти Ломаченка, адже він особливий боєць. Камбосос - приємний хлопець, але я не бачу, що він пройде Ломаченко. Хоча це бокс, і тут може статися будь-що.
Безумовно, Ломаченко - номер один у легкій вазі. Камбосос - об'єднаний чемпіон, але якщо ми говоримо про топового хлопця, лідера дивізіону, то це Ломаченко. Камбосос має пройти його, щоб стати першим номером", - сказав Гамаш в інтерв'ю YouTube-каналу Two Sides.
- На рахунку Ломаченка 16 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. У ніч проти 12 грудня Василь одноголосним рішенням суддів переміг ганця Річарда Коммі та завоював пояс інтерконтинентального чемпіона за версією WBO.
- Ломаченко володів поясами WBA, WBO та WBC до жовтня 2020 року, коли рішенням суддів програв Теофімо Лопесу та втратив усі титули.
- В активі Камбососа 20 перемог (10 - нокаутом) у 20 поєдинках. У ніч проти 28 листопада австралієць переміг американця Теофімо Лопеса та відібрав у нього пояси IBF, WBA, WBO та WBC (Franchise) в легкій вазі.
Додамо, що раніше Камбосос назвав імена двох бажаних суперників у наступному бою - це Ломаченко та американець Девін Гейні, який володіє поясом WBC.
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