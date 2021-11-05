"Він здолав би всіх цих хлопців, кожного з них": кривдник Ломаченка розповів, кого українець з легкістю переможе

"Він здолав би всіх цих хлопців, кожного з них": кривдник Ломаченка розповів, кого українець з легкістю переможе

Наступний бій Василя відбудеться 11 грудня.

Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO в легкій вазі Теофімо Лопес розхвалив українського боксера Василя Ломаченка.

Слова непереможного американця цитує BoxingNews24.

"Василь Ломаченко переміг би всіх цих молодиків, кожного з них. Ломаченко побив би Девіса, з'їв Хейні і переміг би Шакура (Стівенсона, прим.). Нехай Ломаченко вже на заході кар'єри, проте цього все ще достатньо, щоб побити цих хлопців" - зазначив Лопес.

Свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.

Цікаво, що обидва боксери раніше програли саме Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.

У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;

японця Масайоші Накатані; Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш ;

вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що ; На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;

Теофімо Лопес вийде у ринг 27 листопада, його суперником буде Джордж Камбосос.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання