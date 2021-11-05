"Він здолав би всіх цих хлопців, кожного з них": кривдник Ломаченка розповів, кого українець з легкістю переможе

Наступний бій Василя відбудеться 11 грудня.
Чемпіон світу за версіями WBA, WBC, IBF та IBO в легкій вазі Теофімо Лопес розхвалив українського боксера Василя Ломаченка.
Слова непереможного американця цитує BoxingNews24.
"Василь Ломаченко переміг би всіх цих молодиків, кожного з них. Ломаченко побив би Девіса, з'їв Хейні і переміг би Шакура (Стівенсона, прим.). Нехай Ломаченко вже на заході кар'єри, проте цього все ще достатньо, щоб побити цих хлопців" - зазначив Лопес.
Свій наступний поєдинок українець проведе 11 грудня проти колишного чемпіона світу - Річарді Коммі. Поєдинок між Ломаченком та Коммі на прізвисько "Термінатор" відбудеться на легендарній арені "Медісон Сквер Гарден" у Нью-Йорку.
Цікаво, що обидва боксери раніше програли саме Теофімо Лопесу, якому сумарно поступилися чотири чемпіонські титули в легкій ваговій категорії.
- У своєму останньому бою, який відбувся в ніч проти 27 червня, Ломаченко технічним нокаутом переміг японця Масайоші Накатані;
- Після перемоги Ломаченка над Накатані батько і тренер Лопеса заявив, що реванш між його сином і українцем може відбутися вже у грудні 2021 року. Цю інформацію підтвердив і менеджер Василя Егіс Клімас. Однак у вересні американський чемпіон заявив, що не дасть українському боксеру реванш;
- На рахунку Ломаченка 15 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі;
- Теофімо Лопес вийде у ринг 27 листопада, його суперником буде Джордж Камбосос.