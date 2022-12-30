"Він пішов, але його магія залишається": як Мессі, Роналду, Неймар та інші зірки футболу прощаються з Пеле

29 грудня у віці 82 років помер легендарний бразильський футболіст Пеле.

На трагічну звістку відреагували зірки світого футболу, серед яких Кріштіану Роналду, Ліонель Мессі, Неймар, Андрій Шевченко та інші.

Кріштіану Роналду

"Мої глибокі співчуття всій Бразилії і, зокрема, родині Едсона Арантеса ду Насіменто. Просто прощання з вічним королем Пеле ніколи не буде достатньо, щоб висловити той біль, який зараз охоплює весь футбольний світ.

Натхнення для мільйонів, еталон – вчора, сьогодні та назавжди. Любов, яку ти завжди проявляв до мене, була взаємною в усіх моментах, які ми розділяли, навіть на відстані.

Пеле ніколи не буде забутий, пам'ять про нього назавжди збережеться в кожному з нас, у шанувальниках футболу. Спочивай з миром, король Пеле", – написав Роналду в Instagram.

Неймар

"До Пеле "10" було просто цифрою. Я прочитав десь цю фразу, в якийсь момент мого життя. Але це прекрасне твердження є неповним. Я б сказав, що до Пеле футбол був просто спортом.

Пеле змінив усе. Він перетворив футбол у мистецтво, розвагу. Він дав право голосу бідним, темношкірим, і головне – він показав Бразилію. Футбол і Бразилія підняли своє значення назавжди завдяки королю! Він пішов, але його магія залишається. Пеле – це назавжди!", – написав Неймар.

Ліонель Мессі

"Спочивай з миром, Пеле", – написав Мессі в Instagram.

Кіліан Мбаппе

"Король футболу покинув нас, але його спадщина ніколи не буде забута. Спочивай з миром, королю", – написав Мбаппе у себе в Twitter. додавши спільне фото з Пеле.

The king of football has left us but his legacy will never be forgotten.

RIP KING … pic.twitter.com/F55PrcM2Ud — Kylian Mbappé (@KMbappe) December 29, 2022

Роналдо

"Унікальний. Геніальний. Технічний. Креативний. Неперевершений. Він залишає нас сьогодні, не залишаючи водночас вершину. Один такий король футболу. Найвеличніший гравець всіх часів. Сум від прощання змішаний з величезною гордістю від такої історії.Твій спадок виходить за межі поколінь. Так ти й житимеш далі. Дякую, Пеле. Спочивай з миром", – написав бразилець в Instagram.

Андрій Шевченко

"Твій спадок завжди пам'ятатимуть. Співчуття всій сім'ї, спочивай з миром", – написав Шевченко в Instagram.

Нагадаємо, останнім часом здоров'я "короля футболу" різко погіршилося. У вересні 2021 року Пеле переніс операцію з видалення пухлини у правій частині товстої кишки. На жаль, рак прогресував і спричинив проблеми з нирками та серцем.

82-річний бразилець проходив курс лікування, проте хіміотерапія вже не допомагала. Останній місяць свого життя Пеле провів у лікарні, куди був госпіталізований 29 листопада на тлі респіраторної інфекції.

Пеле – єдиний в історії триразовий чемпіон світу з футболу (1958, 1962, 1970). На клубному рівні він виступав за бразильський "Сантос" і американський "Нью-Йорк Космос". За свою професійну кар'єру Пеле забив 1281 гол у 1363 матчах, зокрема 1091 гол у 1116 іграх за "Сантос" та 77 у 92 матчах за національну збірну.

Пеле був визнаний найкращим футболістом XX століття за версіями ФІФА та Міжнародної федерації футбольної історії та статистики.

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