"Він пішов на спад": відомий американський боксер зробив прогноз на бій Ломаченка з "абсолютом"

Колишній чемпіон світу у двох вагових категоріях Шакур Стівенсон поділився думками щодо ймовірного бою українця Василя Ломаченка і "абсолюта" легкої ваги Девіна Гейні.

На думку американця, українському ексчемпіону доведеться докласти зусиль, щоб показати себе у бою.

"Думаю, Ломаченко пішов на спад. Я не знаю, чи він той самий великий боксер pound-for-pound, що й кілька років тому. Ломаченко повинен показати себе, вийшовши на ринг із кимось на зразок Гейні.

Девін – блискучий боєць, у нього прекрасний набір навичок. Гейні має чудовий "двигун", хоча деякі люди цього не помічають. Я бачу його слабкості. Бачу, як він пропускає потужні удари. Гейні – не той боєць, по якому неможливо поцілити", – сказав Стівенсон в інтерв'ю для talkSPORT.

Ломаченко здобув перемогу над Ортісом у ніч проти 30 жовтня. Боксери пройшли повну дистанцію в 12 раундів, за підсумками яких судді одноголосно віддали перевагу українцю: 115-113, 116-112, 117-111.

На рахунку 34-річного Ломаченка 17 перемог (11 - нокаутом) і 2 поразки на професійному ринзі. Він володів поясами WBC, WBA Super та WBO в легкій вазі, поки в жовтні 2020 року не втратив їх, програвши американцю Теофімо Лопесу.

Гейні відібрав у Камбососа чемпіонські титули WBC, WBA Super, IBF та WBO у легкій вазі. У другому бою у Мельбурні всі судді віддали перемогу Гейні: 119-109, 118-110, 118-110.

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