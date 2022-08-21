"Він показує, що сильний, але він слабкий": Усик висміяв Путіна після перемоги над Джошуа

Володар титулів WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик на пресконференції після бою-реваншу з Ентоні Джошуа висловився про президента Росії Володимира Путіна.

На пресконференції після поєдинку Усика запитали, що він думає про Володимира Путіна.

- Володимир Путін любить хвалитися своїм чорним поясом по дзюдо, ходити з оголеним торсом і вдавати мачо. Але ти найкрутіший хлопець у світі. Як тобі надихати людей?

Український боксер відповів, що кремлівський диктатор лише хоче здаватися сильним, а насправді є дуже слабким.

"Добре надихати людей. Він все це робить, показуючи, що він сильний і красивий. Насправді він не такий, це все обман. Він показує, що сильний, але він слабкий. Путін показує, який він, але він дуже слабкий", - сказав Усик.

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У реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія), Усик переміг Джошуа роздільним рішенням суддів: 113-115, 115-113, 116-112. Таким чином, українець захистив всі титули, які в Лондоні відібрав у британця минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Тепер в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і три поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

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