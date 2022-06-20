"Він повинен знести Усика з рингу": промоутер розповів, як Джошуа перемогти українця в реванші

"Він повинен знести Усика з рингу": промоутер розповів, як Джошуа перемогти українця в реванші

Промоутер Ентоні Джошуа Едді Гірн висловився про бій-реванш між його клієнтом та чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком.

Промоутер британця поділився думками, як варто боксувати Джошуа, щоб здобути перемогу над Усиком.

За його словами, Ей Джею не варто намагатися стати більш технічним. Натомість він повинен скористатися своїми перевагами - швидкістю та потужністю, водночас не залишивши українцю шляхів для відходу.

На думку Гірна, дуже важливою буде перша половина бою. Він порадив британцю одразу спробувати завдати Усику тяжких ударів, щоб уповільнити його та вибити з ритму.

"Треба бути собою та не перейматися, як стати технічнішим та кращим у боксуванні. Йому треба використати свої переваги - колосальну швидкість, велику потужність. Йому потрібно просто знести Усика з рингу. Це не означає, що треба безрозсудно кидатись на суперника. Треба бути розумним та обрізати кути відходу для суперника. Давати волю кулакам, коли буде можливість донести удар до мети. Дати йому відчути всю ту міць, зі старту дати зрозуміти, хто тут господар.

Усик не витягне всю ту ударну міць, яку йому запропонує Джошуа. Але головне - вміло пресингувати. Перша половина бою буде дуже важливою. Джошуа повинен вийти і одразу ж завдати тяжких ударів, щоб уповільнити Олександра та вибити з ритму.

Ей Джей буде зовсім іншим. Я думаю, що завдяки Роберту Гарсії (тренер Джошуа - прим.) в кутку та чудовому налаштуванню ви побачите дуже хороший бій", - сказав Гірн в інтерв'ю YouTube-каналу Sporting News Australia.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. Напередодні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Читайте також:

Усик вперше показав, як готується до реваншу з Джошуа: кадри з тренування

Усик - Джошуа: промоутер розповів, як боксери розділять гонорар за реванш

"Він битиметься до смерті": екстренер Усика висловився про реванш українця з Джошуа