"Він ризикне усім в 6-7 раунді": Чісора прогнозує нокаут у реванші Усик - Джошуа

Британський надважковаговик Дерек Чісора зробив прогноз на другий бій між чемпіоном світу за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

У майбутньому поєдинку 38-річний Чісора вирішив поставити на свого співвітчизника. Дерек вважає, що Джошуа піде на ризик у шостому-сьомому раунді та зможе нокаутувати Усика.

"Вага нічого не означає. Ми не особливо турбуємося про зважування. Суть у тому, що ми дивимось на свого суперника востаннє перед виходом в ринг. Схоже, що Джошуа у чудовій формі. Він добре попрацював, чудово тренувався. Ми знаємо, що Олександр теж дуже добре готувався, тож зараз головне - хто більше хоче перемогти.

Джошуа виграє цей бій нокаутом. Він ризикне усім і зупинить Усика приблизно у 6-7 раунді", - сказав Чісора в інтерв'ю ютуб-каналу iD Boxing.

Додамо, що сам Чісора має негативний досвід протистояння Усику на ринзі. У жовтні 2020 року Дерек програв Олександру одноголосним суддівським рішенням в бою за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією WBO.

Другий бій між Усиком і Джошуа відбудеться 20 серпня у місті Джидда в Саудівській Аравії. У червні відбулося офіційне оголошення реваншу між українцем і британцем.

Нагадаємо, в ніч проти 26 вересня 2021 року Усик у Лондоні переміг Джошуа одноголосним суддівським рішенням - 117-112, 116-112 і 115-113, і завоював титули IBF, WBO, WBA і IBO в надважкій вазі. Після цього британець активував опцію реваншу, яка була прописана в контракті на перший бій.

Тож у поєдинку-реваншу на кону стоятимуть всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

В активі 35-річного Усика 19 перемог (13 - нокаутом) у 19 поєдинках. Три з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 32-річного Джошуа 24 перемоги (22 - нокаутом) і дві поразки. Вперше Ей Джей програв у червні 2019 року Енді Руїсу, але в грудні того ж року переміг мексиканця в реванші та повернув собі титули.

Раніше ТСН Проспорт розповідав про те, що потрібно знати про бій-реванш між Усиком та Джошуа.

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