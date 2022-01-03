Він ще не знає, наскільки йому пощастило: зірка "Барселони" зробив подарунок юному уболівальнику (відео)

Він ще не знає, наскільки йому пощастило: зірка "Барселони" зробив подарунок юному уболівальнику (відео)

Красивий жест з боку форварда.

Каталонська "Барселона" влаштувала невеликий сюрприз для вболівальників, влаштувавши відкрите тренування під час презентації Феррана Торреса, який днями поповнив команду.

Під час цього форвард "блаугранас" Люк де Йонг відзначився милим вчинком. Футболіст вирішив подарувати маленькому шанувальнику команди м'яч.

У недільному матчі команди нідерландець приніс перемогу "Барселоні", забивши єдиний гол у ворота "Мальорці" (1:0).

Ця перемога дозволила "блаугранас" піднятися до топ-5 Ла Ліги.

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