"Він став іншим, але все ще з нами": дружина Шумахера розповіла про стан здоров'я чоловіка

"Він став іншим, але все ще з нами": дружина Шумахера розповіла про стан здоров'я чоловіка

"Червоний барон" продовжує боротися за життя після фатального падіння на гірськолижному курорті майже 8 років тому.

Корінна Шумахер, дружина семиразового чемпіона Формули-1 Міхаеля Шумахера, поділилася подробицями відновлення чоловіка після тяжкої травми голови, яку легендарний пілот отримав під час катання на лижах у 2013 році.

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Інтерв'ю з Корінною увійшло до документального фільму SCHUMACHER, знятого Netflix. Прем'єра стрічки запланована на 15 вересня.

"Я ніколи не звинувачувала Бога в тому, що сталося. Це просто нещасний випадок, таке могло статися з ким завгодно. Звичайно, я сумую за ним кожен день. Але я не самотня в цьому: діти, сім'я, батько, всі його близькі. Він став іншим. Але він все ще тут, з нами, це додає нам сил.

Ми живемо всі разом в одному будинку. Він проходить терапію. Ми робимо все можливе, щоб поліпшити його стан, щоб йому було комфортно, щоб він відчував, що ми поруч. Ми продовжимо робити все необхідне. Ми намагаємося триматися поруч і жити як одна сім'я, як хотів би цього Міхаель. Життя триває. Раніше він завжди захищав нас, тепер ми захищаємо його", - наводить слова дружини Шумахера RaceFans.

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Нагадаємо:

У грудні 2013 року Шумахер отримав жахливу травму голови під час катання на лижах на гірськолижному курорті Мерібель у французьких Альпах. Гонщику тоді провели кілька термінових операцій, він провів шість місяців у комі.

У вересні 2019-го Міхаеля доставили в кардіологічне відділення однієї з лікарень Парижа, де планувалася операція з пересадки стовбурових клітин у серцеву тканину. Тоді одна зі співробітниць клініки зазначила, що автогонщик був при тямі.

однієї з лікарень Парижа, де планувалася операція з пересадки стовбурових клітин у серцеву тканину. Тоді одна зі співробітниць клініки зазначила, що автогонщик був при тямі. У листопаді того ж року Вебер звинуватив дружину гонщика у приховуванні правди про стан Міхаеля. Та відповіла, що він у надійних руках, а конфіденційність про його здоров'я - побажання гонщика.

у приховуванні правди про стан Міхаеля. Та відповіла, що він у надійних руках, а конфіденційність про його здоров'я - У вересні 2020-го швейцарський нейрохірург Еріх Рідерер пояснив, чому став Міхаеля після мозкової травми не покращиться.

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