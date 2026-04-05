ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
3970
Час на прочитання
2 хв

"Він страшенно наляканий": Вайлдер після перемоги над Чісорою кинув виклик Джошуа

"Бронзовий бомбардувальник" хоче бачити Ей Джея своїм наступним суперником.

Автор публікації
Максим Приходько
Деонтей Вайлдер

Деонтей Вайлдер / instagram.com/queensberrypromotions

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер після перемоги над Дереком Чісорою викликав на бій ексволодаря титулів Ентоні Джошуа.

Одразу після поєдинку з Чісорою американець пройшов повз Ей Джея і заявив, що той уникає зустрічі з ним у ринзі. "Бронзовий бомбардувальник" закликав Ентоні провести бій.

"Давай зробимо це. Він страшенно наляканий", — сказав Вайлдер, проходячи повз Джошуа.

Зазначимо, що в ніч проти 5 квітня Вайлдер роздільним рішенням суддів переміг Чісору в головному бою вечора боксу, який відбувся на "O2 Arena" в Лондоні. Упродовж поєдинку американець двічі відправляв суперника в нокдаун, але і сам одного разу побував на канвасі.

Для 40-річного Вайлдера це 45-та перемога на профірингу (43 — нокаутом). Також на рахунку американця одна нічия та чотири поразки. У попередньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025-го технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

42-річний Чісора зазнав 14-ї поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 36 перемог (23 — нокаутом). Минулий бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Варто зазначити, що з Вайлдером хотів провести свій наступний бій чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик, але сторони так і не домовилися про поєдинок.

Відтак українець 23 травня в Єгипті вийде в ринг проти кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер пояснив, чому зірвався бій з Усиком.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie