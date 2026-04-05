"Він страшенно наляканий": Вайлдер після перемоги над Чісорою кинув виклик Джошуа

Деонтей Вайлдер / instagram.com/queensberrypromotions

Колишній чемпіон світу в надважкій вазі Деонтей Вайлдер після перемоги над Дереком Чісорою викликав на бій ексволодаря титулів Ентоні Джошуа.

Одразу після поєдинку з Чісорою американець пройшов повз Ей Джея і заявив, що той уникає зустрічі з ним у ринзі. "Бронзовий бомбардувальник" закликав Ентоні провести бій.

"Давай зробимо це. Він страшенно наляканий", — сказав Вайлдер, проходячи повз Джошуа.

Зазначимо, що в ніч проти 5 квітня Вайлдер роздільним рішенням суддів переміг Чісору в головному бою вечора боксу, який відбувся на "O2 Arena" в Лондоні. Упродовж поєдинку американець двічі відправляв суперника в нокдаун, але і сам одного разу побував на канвасі.

Для 40-річного Вайлдера це 45-та перемога на профірингу (43 — нокаутом). Також на рахунку американця одна нічия та чотири поразки. У попередньому бою "Бронзовий бомбардувальник" у червні 2025-го технічним нокаутом переміг свого співвітчизника Тайррелла Герндона.

42-річний Чісора зазнав 14-ї поразки в кар'єрі. Також у його послужному списку 36 перемог (23 — нокаутом). Минулий бій Дерек провів у лютому 2025-го, одноголосним рішенням суддів здобувши перемогу над шведом Отто Валліном.

Варто зазначити, що з Вайлдером хотів провести свій наступний бій чемпіон світу в надважкій вазі за версіями WBA, WBC та IBF Олександр Усик, але сторони так і не домовилися про поєдинок.

Відтак українець 23 травня в Єгипті вийде в ринг проти кікбоксера Ріко Верховена.

Раніше повідомлялося, що Вайлдер пояснив, чому зірвався бій з Усиком.