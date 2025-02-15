"Він страшенно жорсткий": Усик назвав свого найскладнішого суперника за всю кар'єру

Володар титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександр Усик розповів, кого вважає найскладнішим суперником у своїй кар'єрі.

За словами українця, найважче йому довелося у поєдинку з британцем Дереком Чісорою.

"Вважаю, що найскладніший суперник у моїй кар'єрі – це Дерек Чісора, мій друг. Агов, Дереку, я йду за тобою. Дерек – жахливий хлопець, жорсткий боксер. Він страшенно жорсткий. Він міцний. Із ним було важко", – сказав Усик в інтерв'ю talkSPORT.

Зазначимо, що у жовтні 2020 року Усик переміг Чісору одностайним суддівським рішенням у бою за статус обов'язкового претендента на титул WBO. Це був другий бій Олександра у хевівейті.

Нагадаємо, у ніч проти 22 грудня 2024 року Усик в бою-реванші переміг Тайсона Ф'юрі одноголосним рішенням суддів (тричі по 116-112) і захистив титули чемпіона світу за версіями WBA, WBO, WBC та IBO в надважкій вазі.

На відміну від першого бою, в реванші Усик – Ф'юрі на кону не стояло звання абсолютного чемпіона світу, оскільки раніше Олександр відмовився від титулу IBF. Тепер ним володіє британець Даніель Дюбуа, який уже встиг один раз захистити його, нокаутувавши свого співвітчизника Ентоні Джошуа.

Після перемоги Усика над Ф'юрі в реванші Дюбуа піднявся на ринг і викликав українця на поєдинок. Олександр погодився і попросив організувати йому бій з Даніелем, якого раніше вже нокаутував у серпні 2023 року.

За словами менеджера українського чемпіона Егіса Клімаса, свій наступний бій Усик проведе орієнтовно наприкінці липня або в серпні 2025 року. Поки що Олександр відпочиває, чекаючи на результат титульного поєдинку між Дюбуа та Паркером.

У потенційному поєдинку Усика з Дюбуа або Паркером на кону знову стоятиме звання "абсолюта" в хевівейті.

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