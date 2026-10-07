"Він тебе вирубить": Чісора зробив прогноз на бій Ф'юрі — Джошуа

Ф'юрі — Джошуа / © Associated Press

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Британський боксер надважкої ваги Дерек Чісора поділився прогнозом на бій між ексчемпіонами світу Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа.

Він вважає, що Ей Джей переможе в прийдешньому поєдинку.

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Водночас Дерек додав, що саме "Циганський король" є найкращим британським надважковаговиком епохи.

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"Джошуа переможе Тайсона. У нього є потужність. Щодо Ей Джея є одна річ: неважливо, 6-й це раунд, 8-й чи 12-й — він тебе вирубить. Ф'юрі вже не той. Але титул найкращого британського надважковаговика цієї епохи має дістатися Тайсону. Він належить йому, адже Ф'юрі робив неймовірні речі.

Він поїхав до Німеччини та скинув з трону Володимира Кличка. Потім десь із рік страждав фігнею, сидів на алкоголі, а після цього повернувся та двічі прибив Деонтея Вайлдера. Він приходив на чужий задній двір, забирав титули та привозив їх додому. Ей Джей такого ніколи не робив. Я вважаю, що саме Тайсон має бути номером один", — наводить слова Чісори видання Ring Magazine.

Бій Ф'юрі — Джошуа відбудеться 11 грудня на арені "Principality Stadium" у Кардіффі (Уельс). На кону стоятиме титул WBA Super у надважкій вазі, який українець Олексанр Усик улітку зробив вакантним.

Наприкінці вересня Ф'юрі та Джошуа влаштували першу дуель поглядів перед боєм.

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Кому зараз належать пояси, від яких відмовився Усик

WBC : Повноцінним чемпіоном організації став німецький боксер Агіт Кабаєл . Раніше він володів титулом тимчасового чемпіона і після рішення Усика звільнити всі пояси був автоматично підвищений керівництвом WBC. 28 листопада 2026 року Кабаєл захищатиме титул у поєдинку з албанцем Нельсоном Гісою, який відбудеться у Дюссельдорфі.

IBF : Цей пояс завоював хорват Філіп Хргович . Наприкінці серпня 2026 року в Лондоні він переміг технічним нокаутом британця Мозеса Ітауму в бою за вакантний титул.

WBO : Пояс наразі належить британцю Даніелю Дюбуа . Спочатку після відмови Усика титул передали Фабіо Вордлі, проте у травні 2026 року Дюбуа відібрав його у співвітчизника в очному поєдинку, який відбувся у Манчестері. Бій-реванш між Дюбуа та Вордлі заплановано на 17 жовтня 2026 року в Лондоні.

WBA (Super): Став вакантним. Спочатку організація підвищила до повноцінного чемпіона росіянина Мурата Гассієва (який володів титулом WBA Regular), але у вересні 2026 року скасувала це рішення. Тепер головний пояс WBA Super буде офіційно розіграний 11 грудня 2026 року в мегафайті між Тайсоном Ф'юрі та Ентоні Джошуа. Тоді як Гассієв залишився лише з другорядним титулом WBA Regular.

Раніше повідомлялося, що Дюбуа спрогнозував переможця бою Ф'юрі — Джошуа.

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