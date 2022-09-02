"Він український був, є і буде": Усик непохитно висловив свою позицію щодо Криму

На прессконференції в Києві, присвяченій перемозі Усика в бою-реванші проти британця Ентоні Джошуа, українського боксера попросили детальніше пояснити свою позицію щодо окупованого росіянами Криму.

"Багато ми вже про це спілкуємось. Знаєте, що мені не подобається в житті? Коли хочуть їсти за мій рахунок, але я не пригощаю, а в мене вимагають, щоб я заплатив.

2014 року, коли Крим вже був окупованим… Я не пам'ятаю, я приїхав з якогось поєдинку, і в нас пресконференція була на Подолі у якомусь спортивному пабі, і там мене запитали про Крим - хлопця, який народився в Криму і живе. "Чий Крим?" - він український, був українським і залишається. Потім улюблений мій канал почав мене запитувати про це, потім ще хтось почав.

Я був у Криму і за два дні до "референдуму" принципово виїхав звідти, але ніхто не прийшов допомагати Криму і кримчанам. Люди, які намагались, вони приїжджали, ще хтось, але ніхто цього не зробив з тогочасної влади, а мене почали питати за Крим і на цьому робити якісь рейтинги.

Я вперше казав, що Крим - це тимчасово окупована територія, але вона обов'язково повернеться до України. Він наш був, є і буде", - сказав Усик.

Додамо, що Усик емоційно відповів на вигуки вболівальника з трибун про Крим після бою з Джошуа. Український чемпіон крикнув, що "Сімферополь - Україна".

У ніч проти 21 серпня 2022 року Усик роздільним рішенням суддів переміг Джошуа в реванші, який відбувся в місті Джидда (Саудівська Аравія). Таким чином, українець захистив всі титули, які відібрав у Ей Джея восени минулого року, а також завоював вакантний пояс журналу The Ring.

Володар поясу WBC Ф'юрі жорстко розкритикував реванш Усик - Джошуа, назвавши обох боксерів "лайном". Водночас він заявив, що готовий прийняти виклик Усика та битися з ним, якщо буде виконана його умова.

За словами менеджера українського боксера Егіса Клімаса, бій за звання абсолютного чемпіона світу між Усиком і Ф'юрі може відбутися наприкінці 2022-го або на початку 2023 року.

Наразі в активі 35-річного Усика 20 перемог (13 - нокаутом) у 20 поєдинках. Чотири з них він провів у надважкій вазі. Перед цим Олександр став абсолютним чемпіоном світу в крузервейті (вагова категорія до 90,7 кг), завоювавши там усі чотири найпрестижніші пояси.

У послужному списку 33-річного Ф'юрі 32 перемоги (23 - нокаутом) і одна нічия.

Читайте також:

"Нічим мене не здивував": Усик поділився враженнями від реваншу з Джошуа та назвав дві умови для трилогії з британцем

"Не знаємо, що в голові у Тайсона": Усик розповів про організацію бою за "абсолюта"

Плоди перемоги над Джошуа: WBA визнала Усика найкращим боксером місяця